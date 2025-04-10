HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kış geri geldi, Ardahan beyaza büründü

Ardahan'da bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı. Kentte gece saatlerinde başlayan sağanağın ardından öğle saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kış geri geldi, Ardahan beyaza büründü

Kentte dün akşam etkili olan yağmur, bir süre sonra yerini kara bıraktı. Sıcaklığın sıfırın altına düştüğü kent, beyaza büründü. Milli Egemenlik Parkı'nda ise kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. Nisan ayında karla karşılaşan vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kent sakini Uğraş Karataş, baharda karla birlikte sürpriz yaşadıklarını söyleyerek, "Burası Ardahan, şaşırmamak lazım. Nisan ayı olmasına rağmen halen daha kar yağıyor. Güneşin üşüdüğü yer. Yazı beklerken kış geri geldi. Sürpriz oldu bu kar yağışı ama biz Bayburtlular olarak kara alışkınız" dedi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Meclis Koruma Daire Başkanlığı personelini kabul ettiTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Meclis Koruma Daire Başkanlığı personelini kabul etti
Türkiye ile Endonezya arasında 3 anlaşma Türkiye ile Endonezya arasında 3 anlaşma

Anahtar Kelimeler:
yağmur kış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den yeni Çin kararı! Yüzde 145'e çıkarıldı

ABD'den yeni Çin kararı! Yüzde 145'e çıkarıldı

Trump'ın Çin'e açtığı ekonomik savaş Apple'ı zora sokacak

Trump'ın Çin'e açtığı ekonomik savaş Apple'ı zora sokacak

Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'ndan Volkan Konak ile ilgili skandal sözler: 'Hakka yürüdü' diyecek halimiz yoktu

Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'ndan Volkan Konak ile ilgili skandal sözler: 'Hakka yürüdü' diyecek halimiz yoktu

Yer: Esenyurt... Polis ile sürücü arasındaki tartışma gündem oldu! "Zaten kafam bozuk, senin kafana sıkarım"

Yer: Esenyurt... Polis ile sürücü arasındaki tartışma gündem oldu! "Zaten kafam bozuk, senin kafana sıkarım"

Berkay Gezgin de aralarında olduğu 102 genç için tahliye

Berkay Gezgin de aralarında olduğu 102 genç için tahliye

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.