Kış geri geldi, Ardahan beyaza büründü

Kentte dün akşam etkili olan yağmur, bir süre sonra yerini kara bıraktı. Sıcaklığın sıfırın altına düştüğü kent, beyaza büründü. Milli Egemenlik Parkı'nda ise kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. Nisan ayında karla karşılaşan vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kent sakini Uğraş Karataş, baharda karla birlikte sürpriz yaşadıklarını söyleyerek, "Burası Ardahan, şaşırmamak lazım. Nisan ayı olmasına rağmen halen daha kar yağıyor. Güneşin üşüdüğü yer. Yazı beklerken kış geri geldi. Sürpriz oldu bu kar yağışı ama biz Bayburtlular olarak kara alışkınız" dedi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır