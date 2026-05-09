Kış ve ilkbaharda dolmayan baraj gölünde hayvanlar otluyor

Kastamonu’da kış mevsimi ve bahar yağmurlarına rağmen Karaçomak Barajı’nda su seviyesi yaklaşık 6 aylık ihtiyacı karşılayabilecek seviyeye ulaşabildi.

Kastamonu’da kış mevsimi ve bahar yağmurlarına rağmen Karaçomak Barajı’nda su seviyesi yaklaşık 6 aylık ihtiyacı karşılayabilecek seviyeye ulaşabildi. Yüzde 28 doluluk oranına ulaşan baraj gölünde yeşeren alanlarda ise hayvanlar otluyor.

Kastamonu’da içme suyu ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Karaçomak Barajı’ndaki su seviyesi kış mevsimi ve ilkbaharda öngörülen seviyeye ulaşamadı. Kar yağışları ve bahar yağmurlarına rağmen Karaçomak Barajındaki su seviyesi yüzde 28 olarak ölçüldü. 23 milyon metreküplük kapasiteye sahip baraj gölünde 6 milyon metreküp su bulunduğu belirtildi.

Daha önce suyla dolan baraj gölünün büyük bir kısmı adeta meraya dönüştü. Bölgede yaşayan vatandaşlar, baraj gölü içerisinde hayvanlarını otlatıyor.

"5-6 AYLIK BİR SU SEVİYEMİZ VAR"

Kastamonu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Jeomorfoloji Perspektifinde Akarsu Havzası Yönetimi" çalıştayı için Kastamonu’ya gelen akademisyenlere barajla ilgili bilgi veren Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (KASKİ) Müdürü Ahmet Gölge, içme suyu için çeşitli önlemler alındığı belirterek, "Barajımız şu anda yüzde 28’lerde. Normalde bu mevsimde yüzde 50’nin üzerinde olması gereksiyor. Çok düşük, 6 milyon metreküp suyumuz var. Normalde barajımızın 23 milyon metreküp kapasitesi bulunuyor. Ama barajımız 6 milyon metreküplerde bir doluluk oranına sahip. Bu da çok düşük, 5-6 aylık bir su seviyemiz var. Bunun için bizler birkaç önlem aldık, sondaj çalışmasında bulunduk, kuyular açtık. Devlet Su İşlerinin (DSİ) acil eylem planı bulunuyordu. Bu acil eylem planı hayata geçirilirse barajdaki su sorunu çözülecek. Acil Eylem Planı altında DSİ, Kırık Barajı bölgesinden aldığı suyu Karaçomak Barajına aktararak beslenmesini sağlayacak. Bu proje hayata geçirilirse su sorunumuz en kısa sürede çözülür" dedi.

"BALIK TUTTUĞUMUZ YERLERDE ŞU ANDA HAYVANLAR OTLUYOR"

Karaçomak Baraj Gölü’nün yanında bulunan Akçakese köyünde ikamet eden İsmail Bostan da, "Geçtiğimiz yıllarda bu görülen boş alanlar suyla doluydu. Bu mevsimde şimdi su yok, hayvanlar otluyor. Barajımız boş kaldı. Kar yok, yağmur yağmıyor. Şu anda hayvanların otlatıldığı yerde balık tutulurdu. Bizim tarlamızın dibine kadar sular gelirdi, şimdi su yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

