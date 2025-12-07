Hava sıcaklıklarının düşmesiyle araç içerisinde bırakılar bazı eşyalar donma, çatlama ya da bozulma gibi risklere neden olabilmektedir. Bu durum eşyaların işlevini kaybetmesine neden olurken ek masraflar da çıkarabilmektedir. Uzmanlara göre özellikle sıvı formdaki ürünler soğuk havaya karşı daha hassas olduğundan ciddi risk oluşturmaktadır. Bu uyarıdan haberdar olan kişiler ise hangi eşyaları araçta bırakmaması gerektiğini araştırmaktadır.

Kışın araçta bırakılmaması gereken 5 eşya

Kış aylarında hava sıcaklıklarının düşmesi eşyaları beklenmedik risklerle karşı karşıya bırakmaktadır. Uzmanlara göre hassas yapıya sahip ürünler soğuk yerlerde hem bozulabilir hem de ortama zarar verebilmektedir. Bu durum maddi kayıplarla beraber sağlık ve güvenlik açısından da önemli tehdit olarak algılanmaktadır. Bu noktada arabasında eşya bırakan sürücülerin daha dikkatli olmaları gerekmektedir.

Kışın araçta bırakılmaması gereken 5 eşya aşağıdaki gibidir:

1. Gazlı içecekler

Aşırı soğuklar gazlı içeceklerin yapısını değiştirerek onları basınç bombasına dönüştürebilir. Bilhassa -2 derecenin altına inen sıcaklıklarda içeceğin hacmi genişler ve patlamaya neden olabilir. Kutu içeceklerin patlaması araç içerisinde temizlenmesi zor ve kalıcı lekeler oluşturabilir. Bu yüzden sürücülerin alışveriş sonrası ya da yolculuk esnasında gazlı içecekleri araçta unutmamaya özen göstermesi gerekmektedir.

2. Gıda ürünleri

Yumurta, süt, konserve ve diğer gıdalar düşük sıcaklıklara maruz kaldığında yapıları hızla bozulabilir. Donma-çözülme döngüsü gıdaların hem lezzetini hem besin değerini olumsuz etkileyebilir hem de bakteri üremesine yol açabilir. Bu durum özellikle hassas kişiler için gıda zehirlenmesine kadar ciddi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Market alışverişi sonrası bagajda unutulan bir süt kartonunun bile saatler içerisinde bozulabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yüzden gıda maddeleri soğuk havalarda mutlaka kısa sürede eve taşınmalıdır.

3. İlaçlar

Günümüzde pek çok ilaç üretici firmalar tarafından +8 ile +25 derece arasındaki sıcaklıklarda saklanması için tasarlanmaktadır. Bu aralığın dışına çıkıldığında ilacın kimyasal yapısı bozulabilir. İlaç içerisindeki etkin maddeleri zarar görebilir ya da sıvı formdaki ilaçlarda kıvam değişiklikleri ortaya çıkabilmektedir.

Araç içinde gece boyunca unutulan bir ilaç ertesi gün kullanıldığında tedavi edici etkiyi göstermeyebilir. Bunlar arasında şurup, insülin ya da damla gibi hassas ürünlerin soğuk havaya maruz bırakılmaması gerektiği uzmanlar tarafından sıkça vurgulanmaktadır. İlaçlar araç yerine mutlaka sıcak ve sabit bir ortamda muhafaza edilmelidir.

4. Elektronik Cihazlar

Telefon, tablet, kamera, powerbank gibi elektronik cihazlar düşük sıcaklık seviyelerine karşı oldukça duyarlıdır. Donma noktasına yaklaşan havalarda pil hücreleri verimini kaybetmeye başlar. Uzun vadede ise tamamen işlevsiz hâle gelebilir. Soğuk ortam elektronik devrelerin çalışma düzenini bozarak cihazların açılmamasına ve anlık donmalara yol açabilir.

Uzun süre soğuğa maruz kalan lityum pillerin kalıcı kapasite kayıplarına neden olduğu zaten bilinmektedir. Araç içerisinde bırakılan elektronik cihazlar arıza riski taşımakla beraber pahalı masrafların çıkmasına da neden olabilmektedir.

5. Buz kazıyıcılar

Soğuk havalarda oldukça işlevli olan bu gereçler her ne kadar dayanıklı görünseler de sert kış koşullarında zarar görebilirler. Plastik malzeme soğukta esnekliğini kaybederek kırılgan hale gelir. Bu da cam üzerinde kullanıldığında çiziklere yol açabilir.

Ani bir hareketle kırılan kazıyıcılar hem işlevini kaybeder hem de camda hasar oluşturabilir. Bu yüzden uzmanlar buz kazıyıcıların bile sıcak bir ortamda saklanmasını önermektedir.