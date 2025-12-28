HABER

Kıyafetlerdeki yıkama talimatı sembolleri ne anlama gelir, nasıl okunur?

Teknoloji ile birlikte gelişen ev aletleri gitgide daha işlevsel ve daha pratik bir kullanıma sahip hale gelmiştir. Çamaşır makineleri de bir evin neredeyse olmazsa olmaz beyaz eşyaları arasında yer almaktadır. Her ne kadar çamaşırları makineler yıkasa da onları kullanmak da bazı bilgilere sahip olmayı gerekmektedir.

Ferhan Petek

Doğru çamaşır deterjanı ve yumuşatıcı seçimi, çamaşır makinelerinin rutin bakımlarının düzenli olarak gerçekleştirilmesi, makinelerin doğru kullanımı gibi birçok unsur doğru çamaşır yıkama konusunda önemli noktalardır. Ayrıca farklı yapılardaki ve kumaşlardaki giysiler mutlaka doğru sıcaklıklarda ve sürelerde yıkanmalıdır. Aynı şekilde renkleri doğru ayırmak ve renkliler ile beyaz renkteki çamaşırları aynı anda yıkmamak gibi kurallara uyulması hem makinenin hem de çamaşırların uzun süreli olabilmesi için son derece önemlidir.

Renkli kıyafetleri tek renk olan siyah ve beyaz kıyafetlerden ayırarak yıkamak da önemli bir detaydır. Genel olarak renkli kıyafetler 30 derece ile 40 derece arasında bir sıcaklıkta yıkanmalıdır. Açık renkte olan kıyafetlerin 30 derecede koyu renkteki kıyafetlerin ise 40 derece suda yıkanması gerekmektedir. Beyaz renkteki kıyafetler ve çamaşırlar genel olarak 40 derece ile 60 derece su sıcaklığı ayarlanarak yıkanmalıdır.

İki renkte olan giysiler en düşük sıcaklıklarda yıkanmalıdır. Aksi takdirde renkleri birbirine karışabilmektedir. Renkleri dışında kıyafetlerin yapısı kumaşı ve hassaslık durumları da yıkama ayarları konusunda önemli bir başka durumdur. Örnek olarak yünlü giysiler mutlaka yünlü program ayarlanarak yıkanmalıdır. Bazı çamaşırların ön yıkama yapılması gerekliliği de vardır.

Çamaşır yıkarken hangi üründe hangi renkte hangi kumaşta hangi programın kullanılması gerektiği kıyafetlerin üzerinde yer alan etiketlerde de belirtilmektedir. Her marka ve mağaza ürünlerinin üzerine etiketler yerleştirerek bu etiketler üzerine dikkat edilmesi gereken hususları yıkama talimatları vermektedir.

Kıyafetlerin etiketlerine ilk yıkamadan itibaren hatta kıyafetleri satın alırken dikkat etmek gerekmektedir. Bu sayede kıyafetlerin doğru şekilde yıkanması ve daha uzun ömürlü olmaları sağlanabilmektedir. Her rengin her kumaşın ya da her iplik türünün yıkanma talimatı sıcaklık dereceleri ya da programı farklı olabilmektedir.

Bazı giysiler ön yıkama gerektirirken bazıları hassas oldukları için belli bir sıcaklık seviyesinden daha yüksek sıcaklıklarda yıkanırsa bir iki kullanımdan sonra yıpranabilmektedir. Ürünlerin üzerinde yer alan yıkama sembolleri genel olarak köşeli ve derin bir kova çizimi üzerinde erilmektedir.

Bir kap içinde dolu olan su işareti etikette yer alıyorsa ürünün normal yıkamaya uygun olduğu anlaşılabilir. Bundan başka kap çiziminin içinde 30, 40, 50, 60, 70, 95 gibi farklı sayılar yer alıyorsa bu sayılar yıkma işleminin kaç derece sıcaklıkta olması gerektiğini ifade etmektedir. Eğer su dolu kap içinde düz bir çizgi çizili ise bu giysi ütülenmeden normal yıkama yaparak kullanılmalıdır.

Etiket üzerinde küçük bir üçgen işareti varsa ürüne gerektiği zaman ağartıcı ürünler de kullanılabileceği anlamına gelir. İçi taranmış olarak çizilmiş olan bir üçgen etiket üzerinde yer alıyorsa klorlu ağartıcıların bu ürünün yıkama sürecinde asla kullanılmaması gerektiği ifade edilmektedir.

Ürünlerin etiketleri üzerinde ayrıca kurutma sembolleri de yer almaktadır. Bir kare çizimi içinde boş yuvarlak işareti varsa kurutma işleminin herhangi bir sıcaklık derecesinde yapılabileceği işaret edilmektedir. Bir yuvarlağın içinde üç nokta varsa ürün yüksek ısı kullanılarak kurutulabilmektedir. Kare çiziminin üzerinde çarpı işareti yer alan etiketler de olabilmektedir. Bu durum ürüne kurutma işleminin asla uygulanmaması gerektiğini anlatmaktadır.

