Kız arkadaşına laf atan kişi tarafından bıçaklandı

Burhaniye Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi’nde A.Y. (18) kız arkadaşı ile yürüdüğü sırada iddiaya göre Y.K. (26), A.Y.’nin kız arkadaşına laf attı. Duruma sinirlenen A.Y., Y.K. ile tartışmaya girdi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K. üzerinde bulunan bıçakla A.Y.’yi kolundan yaraladı. Kanlar içinde kalan genci gören arkadaşları Y.K.’yi kovalamaya başladı. Cadde üzerinde bulunan bir kahvehaneye sığınan şahsı, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri gözaltına aldı. Yaralı genç ise özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır