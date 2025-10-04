HABER

Kız kardeşini darp edip, kaynar su dökmüştü! Manisa'daki infial yaratan görüntüler sonrası yakalandı

Manisa'da bir ağabeyin kız kardeşine kaynar suyla darp görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Videoda üzerine kaynar su dökülen kızın 'yanıyor, yanıyor' diye acı çığlıklar attığı görüldü. Söz konusu görüntülerin ardından yeniş bir video çeken işkenceci ağabey, kendisine tepki gösterenlere de küfürler yağdırdı. Olayla ilgili Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, gece saatlerinde söz konusu videodaki ağabey ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Dehşet görüntüleri Manisa’da yaşandı... İddiaya göre, sosyal medyada "İmran Altay" ismiyle paylaşılan görüntülerde, ağabeyi olduğu öne sürülen bir şahıs, genç bir kıza "Ayaklarıma kapan, özür dile" dedikten sonra elindeki kaynar suyu kızın üzerine döktüğü anlar yer aldı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, adeta infial yarattı.

GENÇ KIZIN ACI ÇIĞLIKLARI: "YANIYOR, YANIYOR!"

Dehşet anlarının yansıyan görüntüsünde ağabeyi olduğu şahıs genç kızın üzerine kaynar su dökerek 'Özür dile!' diye defalarca bağırdığı görülüyor. Kaynar suya maruz kalan genç kız ise 'yanıyor, yanıyor' diye çığlık atarak yaşadığı dehşeti dile getirdi.

GELEN TEPKİLERE KÜFÜRLE YANIT VERDİ

Paylaşımı yaptığı öne sürülen "İmran Altay" adlı kullanıcının profili, sosyal medya kullanıcıları tarafından şikayet yağmuruna tutulurken; işkenceci ağabey, gelen tepkiler sonrası yeni bir video çekti. Kendisine gösterilen tepkilere küfürlerle yanıt verdi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı yer ve zamana ilişkin detayları tespit etmek ve şüpheli şahsa ulaşmak için geniş çaplı çalışma başlattı.

YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

Videodaki ağabey gece saatlerinde polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsin gözaltı sırasında kendisini de bıçakla yaraladığı öğrenildi.

MANİSA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "03.10.2025 günü bazı sosyal medya platformlarında Manisa'da 19 yaşındaki bir şahsın, 16 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygulayıp üzerine kaynar su döktüğü görüntülerle ilgili yapılan araştırmada; olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın M. A. İ. A (19) olduğu tespit edilerek yakalanmış ve adli tahkikat başlatılmıştır. " denildi.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Açıklamada, ağabeyinin şiddetine maruz kalan kız için, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gerekli tedbir işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

