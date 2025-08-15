HABER

Kız kardeşini taciz edip Hakan'ı öldürdüler! Ankara'da korkunç olay

Ankara korkunç bir olay yaşandı. Keçiören ilçesinde 22 yaşındaki Hakan Çakır, yol verme meselesinden çıkan kavgada can verdi. Aynı şahısların Çakır'ın kız kardeşini de taciz ettiği öğrenildi. Tutuklanan şehir magandaları hakkında ortaya çıkan gerçekler ise tüyler ürpertti.

Ankara'daki korkunç olay, geçen pazar gece saatlerinde Etlik Mahallesi Adnan Yüksel Caddesi’nde meydana geldi. Çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı.

BABA VE İKİ OĞLU BIÇAKLANDI

İki tarafın diğer yakınları da gelince tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Hakan Çakır, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır bıçaklandı. Hakan Çakır, hayatını kaybederken, yaralı baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Kız kardeşini taciz edip Hakan ı öldürdüler! Ankara da korkunç olay 1

Olaya karışan Taha Z. ve Samet Z. kardeşler ile ağabeyleri Emir Z. (19) ve babaları Cemal Z. (45) ile U.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba ve 3 oğlu tutuklandı, U.K. ise serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Tutuklanan 3 kardeşin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri fotoğraflar paylaştıkları görüldü.

Kız kardeşini taciz edip Hakan ı öldürdüler! Ankara da korkunç olay 2

'YOL İSTEDİK, KÜFRETTİ'

Cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilen Hakan Çakır'ın annesi Sevender Özkan Çakır, "Biz kızımla dükkandan çıktık, evimize geliyorduk. Merdivenlerden inecektik. Kızım yol istedi. Biri küfretmeye başladı, taciz etti. Biz korktuk kızımla, panikledik. Oğlan konuşmaya başlayınca ben arkamızdan gelip de bizi sıkıştırıp öldürecekler dedim. Hakan'ı aradık. Hakan geldi. 'Hayırdır kardeşim' falan dedi. İlk darbeyi benim oğlana vurdu. O vurunca da o vurdu. Sonra toplu halde muhtarlığını oraya yığdılar. Hakan'ı korumak için kolumu gerdim, vurdu. Muhtarlığın önünde oğluma çullanmıştı çocuklar. Bebem öldü orada" dedi.

Kız kardeşini taciz edip Hakan ı öldürdüler! Ankara da korkunç olay 3

'KIZ KARDEŞİNİ TACİZ ETTİLER'

Ali D. de arkadaşı Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi eve giderken merdivende oturan iki kardeşin önlerini kesip taciz ettiklerini ileri sürdü. Ali D. "Onlar da bağırıp yardım istiyor. Hakan gelince bunlar dağılıyor, kaçıyor. Sonra toplanıp, ellerinde bıçak dükkanı basıyorlar. Abisini, kendisini, babasını bıçaklayarak kaçıyorlar.

Kız kardeşini taciz edip Hakan ı öldürdüler! Ankara da korkunç olay 4

'BUNLAR DAHA ÖNCE CANLI YAYIN AÇIP BİRİNİN KULAĞINI KESTİLER'

Bunlar böyle kavgalı olduğu zaman bir anda çoğalıp, bir araya gelip, örgütlenip, daha önce canlı yayın açıp birinin kulağını kesen, mahallede silah sıkan çocuklar. Sosyal medyada zaten resimleri var. Uzun namlulu silahlar, bıçaklar, boyu kadar silahlarla beraber resimleri var. Yaptığı kötü şeyleri de zaten videoya çekip paylaşabilen bir grup bunlar. Korkuları yok. Daha önce de zaten böyle olaylarla karşılaştık" dedi.

(DHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

