“Kız meselesi” kavgası cinayetle bitti: 17 yaşındaki genç öldürüldü!

Esenyurt’ta kız meselesi yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay, 20:30 sıralarında Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi.

17 YAŞINDAKİ GENÇ ÖLDÜRÜLDÜ

Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde Suriye uyruklu A.A. (17) kimliği henüz belirlenemeyen bir başka yabancı uyruklu şahıs ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve A.A. göğsünden bıçaklandı.

KAVGA 'KIZ MESELESİ' YÜZÜNDEN BAŞLAMIŞ

Saldırgan şahıs olay yerinden kaçarken A.A. yakınları tarafından Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda olaya karışan bıçak olay yerinde bulundu ve kavganın kız meselesi yüzünden başladığı ortaya çıktı.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI

Hastaneye kaldırılan A.A. göğsünden aldığı yara sonucu hayatını kaybederken. Firar eden şahsı yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı.

