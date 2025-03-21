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  4. Kız yurdunda yaşanan 'mutfak görevlisi' yalanı öğrencileri ayağa kaldırdı! Yönetimi protesto ettiler

Kız yurdunda yaşanan 'mutfak görevlisi' yalanı öğrencileri ayağa kaldırdı! Yönetimi protesto ettiler

21.03.2025 12:55
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Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık MYNET YAZARI
21.03.2025 12:55
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Avcılar'da bulunan kız yurduna kendisini mutfak görevlisi olarak tanıtarak giren M.K. (29), öğrencilerin odasına girerek bazı eşyaları alırken daha önce takip ettiği kız öğrenciyi bulup, arkadaşlık teklif etti. Genç kızın tepkisi ve diğer öğrencilerin yardım istemesi üzerine güvenlik görevlileri şüpheliyi yakalayarak polise teslim etti. Olayın ardından akşam saatlerinde yurt önünde toplanan öğrenciler, yurt yönetimini protesto etti.

Tüyler ürperten olay, Firuzköy Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdunda saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kendisini 'mutfak görevlisi' olarak tanıtarak yurda giren M.K., katlardaki odaları tek tek dolaşarak bazı eşyaları alırken bir süredir takip ettiği, okula gitmek üzere giyinen üniversiteli kız öğrencilerin bulunduğu 4 odaya girip, arkadaşlık teklifinde bulundu.

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Genç kızın tepkisi ve diğer öğrencilerin yardım istemesi üzerine yurt güvenlik görevlileri M.K.'yi yakaladı. Şüpheli, ihbar üzerine gelen polis ekibine teslim edildi. Gözaltına alınan M.K., polis merkezine götürüldü.

21 ADET SUÇ KAYDI VARMIŞ!

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Şüphelinin kız öğrencilerin odalarından bir cüzdan ve bir miktar para çaldığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda şüpheli M.K.'nin 'Kasten yaralama' ve 'Tehdit' 'uyuşturucu' gibi suçlardan poliste 21 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

ÖĞRENCİLER YURT YÖNETİMİNİ PROTESTO ETTİ

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Sabah saatlerinde yaşanan olayın ardından öğrenciler, akşam saatlerinde yurdun önünde yönetimi protesto etti. Kız ve erkek öğrencilerden oluşan kalabalık, uzun süre yurdun önünde sloganlar atarken ellerinde, 'Güvenlik uykuda öğrenciler tehlikede' yazılı döviz taşıdığı görüldü. Öğrenciler daha sonra polisinde uyarılarıyla yurtlarına döndü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar yurt
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