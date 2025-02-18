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  4. Kızakla kayan köpeği görenler gözlerine inanamadı: Karın tadını çocuklar gibi çıkardı…

Kızakla kayan köpeği görenler gözlerine inanamadı: Karın tadını çocuklar gibi çıkardı…

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Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
18.02.2025 15:58
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Samsun’un Vezirköprü ilçesi Pazarcı Mahallesi, kar yağışının ardından bembeyaz bir örtüyle kaplandı. Ancak, bölgedeki sakinler için en ilginç anlardan biri, bir sokak köpeğinin kızağa binip kaydığı anlar oldu. Çevredeki vatandaşlar, köpeğin kızağa binip kaydığı o anları cep telefonlarıyla kaydederek, sosyal medyada paylaştılar. Görüntüler kısa sürede büyük ilgi topladı ve yüzlerce yorum aldı.

Köpeklerin eğlenceli ve neşeli halleri, birçok insanı gülümsetiyor. Ancak bu sokak köpeği, kışın soğuk günlerinde dahi mutlu olmanın yolunu çok iyi biliyor. Kızakla kayarken kendine özgü bir sevinç içinde olan bu köpek, adeta çocukluğunun tadını çıkarıyordu.

Pazarcı Mahallesi sakinleri, köpeğin daha önce de benzer hareketler yaptığını yaparak, o anların kış günlerine neşe kattığını söylediler. Çevrede bulunanlar köpeğin kızakla kaydığı anları, cep telefonuna kaydetti.

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SOSYAL MEDYADA YORUMLARI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede birçok insanın ilgisini çekti. Birçok kişi, köpeğin kızağa binerek kaymasını çok eğlenceli buldu.

Yorumlar arasında öne çıkanlar:

  • "Süper ya, eğlenmeyi nasıl da biliyor!"
  • "İstanbul'daki hayalimizi gerçekleştiriyor şu anda."
  • "Birçok insandan daha akıllılar!"
  • "Çocukluğunun tadını çıkardı."
  • "Köpek:1 ben:0."

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Köpeğin bu eğlenceli anları, sosyal medyada insanların karla, çocuklukla ve neşeyle ilgili nostaljik anılarını uyandırdı. Belki de kar, sadece doğayı güzelleştirmekle kalmaz, aynı zamanda hayatın neşeli anlarını yakalamak için şans tanır.

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“KIŞ GÜNLERİNE NEŞE KATIYOR”

Mahalleli, köpeğin bu hareketlerinin sadece onlara değil, tüm bölgeye neşe kattığını söyledi.
Kızakla kayan köpeğin görüntüleri, bir anlamda hayatın basit ve neşeli yönlerinin hatırlatılmasıydı. Bu görüntüler, belki de karın ve çocukluğun ne kadar güzel ve anlamlı olduğunu yeniden hatırlatmak için yeterliydi.

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Bu küçük sokak köpeği, bizlere bazen hayatta en önemli şeyin neşeyi yakalamak olduğunu bir kez daha gösterdi. Kışın soğuk günlerinde, küçük bir anlık mutluluk bile hayatı güzelleştirebilir.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun köpek kar kızak
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