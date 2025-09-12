HABER

Kızılırmak'a uçan otomobildeki anne- oğul öldü, baba kurtarıldı

SAMSUN’un Bafra ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin Kızılırmak Nehri’ne uçtuğu kazada anne ile 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, baba ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kızılırmak'a uçan otomobildeki anne- oğul öldü, baba kurtarıldı

Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda meydana geldi. Serdar Kıyak yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kızılırmak Nehri’ne uçtu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Bafra İtfaiyesi ekipleri, sürücü Kıyak’ı sağ olarak sudan çıkardı. Sürücünün eşi Gülşah Karaman Kıyak ile oğlu Alperen Kıyak ise suda kayboldu. Bafra İtfaiyesi dalgıçları tarafından yapılan çalışmalar sonucu anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı. Kazadan yaralı olarak kurtulan Serdar Kıyak’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Anne ile oğlunun cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

Samsun
