Klavyelerde F ve J harfinin üzerinde neden çıkıntılar vardır? Bu çıkıntılar ne işe yarar?

Klavyeler F ve Q klavye olmak üzere toplam 2 gruba ayrılmaktadır. F klavye olarak adlandırılan klavye türlerinde tuşlar Türkçe harf sistemine göre dizilmektedir. Q klavye türünde ise tuşlar İngilizce harf sistemine göre düzenlenmektedir. Klavyelerde birçok farklı tuş bulunmakla birlikte her tuşun kendine has özelliği vardır. Klavye üzerinde yer alan F ve J tuşları birçok kullanıcının dikkatini çekmektedir. Çünkü bu tuşların üzerinde birer çıkıntı bulunmaktadır.

Klavyelerde F ve J tuşlarının üzerindeki çıkıntılar nedir?

Bilgisayarlardan beklenen verimi alabilmek için klavye denilen parçasının var olması gerekmektedir. Klavye üzerinden bilgisayara gerekli görülen komutlar gönderilmekte ve işlemler daha hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Klavyelerin üzerinde harfler, sayılar, noktalama işaretleri gibi birçok farklı sembol yer almaktadır.

Klavyelerde özellikle F ve J harflerinin üzerinde birer çıkıntı bulunur. Bazı bilgisayar kullanıcıları bu çıkıntıların ne anlama geldiğini ve ne işe yaradığını bilemeyebilmektedir. Bu harflerin üzerinde yer alan çıkıntılar ya da çeltikler kullanıcılara önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bu avantaj kişinin klavye üzerinden herhangi bir işlem yaparken tuşları daha rahat kullanabilmesidir. Özellikle yazı yazma gibi önemli işlemlerde kişilerin daha hızlı ve daha konforlu bir şekilde yazmaları oldukça önemlidir.

Öte yandan masaüstü klavyelerinde F ve J harflerinin yanı sıra 5 sayısının üzerinde de bir çıkıntı mevcuttur. Bu çıkıntı da harflerde olduğu gibi kullanıcıya daha rahat bir klavye kullanımı sunmaktadır.

Klavyelerde F ve J harflerinin üzerinde neden çıkıntılar vardır?

Klavyelerde F tuşu ve J tuşu üzerinde çizgi ya da çıkıntı gibi isimlendirilen bir kabartma şekli yer almaktadır. Bu kabartmaların klavyede özellikle bu tuşlarda olmasının nedeni ise oldukça ilgi çekicidir. Klavyelerde F ve J harfinin üzerinde konumlanan bu çıkıntılar kişilerin on parmağını kullanmasını sağlamakla beraber, klavyeye bakmadan harflerin yerini hafızaya kaydetmesini de sağlamaktadır. Bu çıkıntılar bir nevi kullanıcıların hafıza mekanizmasının gelişmesine yardımcı olmaktadır. Bu tuşların üzerinde bulunan çıkıntılar yaygın olarak yazı yazma işlerinde oldukça faydalıdır.

Yazı yazarken bir yandan klavyeye bakıp harfleri bulmaya çalışmak bir yandan da ekrana bakıp yazılan yazıları kontrol etmek oldukça zor bir durumdur. Bu çıkıntılar sayesinde beyin harflerin yerini hafızaya daha kolay kaydetmektedir.

Klavyelerde F ve J harfinin üzerinde yer alan çıkıntılar ne işe yarar?

Klavye, bilgisayar gibi teknolojik cihazların olmazsa olmaz parçalarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Klavye sayesinde tüm komutlar bilgisayara çok kolay bir biçimde ulaştırılmaktadır. Klavyelerle alakalı en sık sorgulanan konulardan biri J ve F harflerinin üzerinde yer alan çıkıntıların ne işe yaradığı konusudur. Klavyelerde F ve J tuşlarının üzerinde yer edinmiş olan bu çıkıntıların çok önemli bir işlevi bulunmaktadır. Klavyeyi kullanan kişiler F harfinin üzerine sol işaret parmağını, J tuşunun üzerine ise sağ işaret parmağını yerleştirerek, diğer harflerin ve tuşların nerede olduğunu hızlı bir şekilde algılayabilmektedir. Bu yöntem sayesinde kullanıcılar yazı yazarken on parmağını birden kullanabilmekte ve tuşların nerede olduğunu görmek için klavyeye bakma gereği duymamaktadır.