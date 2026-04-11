Klima patladı, evde yangın çıktı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir evde klimada meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı.

Olay, ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi Çağlayan Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evde klima ünitesinin olduğu bölgede yaşanan patlama sonucu yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ekipler sevk edildi. Ekipler, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

