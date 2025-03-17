HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Klip çekerken eski karakol binasını yaktılar! Ahşap binaya bakın ne hale getirdiler...

Klip çekerken eski karakol binasını yaktılar! Ahşap binaya bakın ne hale getirdiler...

17.03.2025 18:06
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

İçerik devam ediyor
17.03.2025 18:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de tarihi topçu karakolundaki yangının klip çekimi sonrasında çıktığı öğrenildi. Klip çekimini yaptığı anlaşılan Barış Koçak ve yanındaki 10 kişi gözaltına alındı. Şahısların binayı izin kullandığı ve ahşap binaya sigara izmariti attığı ortaya çıktı.

Yangın, saat 00.15 sıralarında Büyükdere Mahallesi Topçu Karakolu Sokak'ta bulunan eski karakol olduğu öğrenilen 3 katlı ahşap binada çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekran görüntüsü 2025-03-17 175542

Alev alev yanan binada hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri dar sokaklar ve hatalı park eden araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiye ekipleri adrese ulaşarak müdahaleye başlarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından bina kullanılamaz hale geldi.

Ekran görüntüsü 2025-03-17 175713

SİGARAYI AHŞAP BİNAYA ATTILAR!

Yapılan çalışmalarda yangın öncesine 11 kişilik ekibin binada izinsiz klip çekimi yaptığı ve bu sırada içtikleri sigarayı ahşap binanın içine attıkları için yangın çıktığı belirlendi. Klip çekimi yaptığı anlaşılan Barış Koçak ve yanındaki 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri emniyette devam ediyor.

Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandıEdirne'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de otomobil şarampole düştü: Sürücü yaralandıKocaeli'de otomobil şarampole düştü: Sürücü yaralandı
Anahtar Kelimeler:
yangın Sarıyer karakol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir tanesi 120 Euro! Bedava veriyor yine alan çıkmıyor... 'Ekmek olsa dağıtacağım ama ekmek değil ki'

Bir tanesi 120 Euro! Bedava veriyor yine alan çıkmıyor... 'Ekmek olsa dağıtacağım ama ekmek değil ki'

Koç Holding Türkiye'den çıkıyor mu? Ali koç yanıt verdi

Koç Holding Türkiye'den çıkıyor mu? Ali koç yanıt verdi

Her satırı kan dondurucu! 6 yıl sonra aydınlandı: 4 yaşındaki Melike'yi ebeveyni katletmiş! 'Çekiç, tazyikli su ve diğer eziyetler...'

Her satırı kan dondurucu! 6 yıl sonra aydınlandı: 4 yaşındaki Melike'yi ebeveyni katletmiş! 'Çekiç, tazyikli su ve diğer eziyetler...'

Klip çekerken eski karakol binasını yaktılar!

Klip çekerken eski karakol binasını yaktılar!

Rusya karşı çıkmıştı! İngiltere resti çekti: 30'dan fazla ülke asker yollayacak!

Rusya karşı çıkmıştı! İngiltere resti çekti: 30'dan fazla ülke asker yollayacak!

Eş katili kadın şiddetten bıkmış! "Kocamın tabancasını alıp rastgele ateş açtım"

Eş katili kadın şiddetten bıkmış! "Kocamın tabancasını alıp rastgele ateş açtım"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.