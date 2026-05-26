KOBİ finansman çözümleri nelerdir?

Kredi, tedarikçi finansmanı, e-fatura iskontosu (e-iskonto), DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi), çek çözümleri ve dijital limit yönetimi gibi farklı araçlar, KOBİ’lerin ihtiyaçlarına göre değerlendirilebilir. Dijital platformlar aracılığıyla sunulan çözümler hem erişim kolaylığı hem de esneklik bakımından öne çıkar.

KOBİ'ler için doğru kaynak nasıl bulunur?

Finansman kaynağı belirlerken işletmenin nakit döngüsünü, alacak-borç dengesini ve büyüme hedeflerini birlikte değerlendirmek gerekir. Kısa vadeli nakit ihtiyaçları için tedarikçi finansmanı veya e-iskonto avantajlı olabilirken, düzenli tahsilat süreçleri için Doğrudan Borçlandırma Sistemi gibi otomatik sistemlerin daha uygun bir çerçeve sunmaktadır.

KOBİ finansman çözümleri, işletmelerin yalnızca günlük nakit ihtiyaçlarını karşılamak için değil, orta ve uzun vadeli büyüme planlarını desteklemek için de önemli. Doğru finansman yapısı, KOBİ’lerin ödeme ve tahsilat süreçlerini daha sağlıklı yönetmesine, iş ortaklarıyla ilişkilerini güçlendirmesine ve rekabet ortamında daha çevik hareket etmesine yardımcı olur.

Akbank DijiOrtak, KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları ticari finansman çözümlerine dijital ortamda ulaşmasını sağlayarak işletmelere daha bütünsel bir yönetim alanı sunar. Bu yönüyle DijiOrtak, KOBİ’lerin finansal süreçlerini daha görünür, kontrollü ve verimli şekilde yönetmelerine katkı sağlayan dijital bir iş ortağı olarak öne çıkıyor.

KOBİ bankacılığı çözümleri ile nakit yönetimi

Nakit yönetimi, KOBİ’lerin finansal sürdürülebilirliği açısından en önemli konulardan biri. Tahsilat gecikmelerinden kaynaklanan nakit açıkları, büyüme fırsatlarını ıskalamaya ve tedarikçilerle ilişkilerin bozulmasına yol açabilir. KOBİ bankacılığı çözümleri bu noktada devreye girerek tahsilat süreçlerini hızlandırır ve ödemelerin güvence altına alınmasını sağlar.

Akbank’ın tüzel Akbanklılara sunduğu DijiOrtak platformu, KOBİ'lerin farklı finansman araçlarına tek noktadan erişmesine ve ihtiyaca uygun olanı seçmesine imkân tanır. Platform üzerinden mevcut finansman limitleri görüntülenebilir, ihtiyaç duyulan alanlarda limit aktarım talepleri oluşturulabilir ve işletmenin ticari döngüsüne uygun çözümler daha kolay değerlendirilebilir.

KOBİ'ler için dijital finans araçları

Dijital finans araçları, KOBİ’lerin bankacılık işlemlerini daha hızlı, kolay ve izlenebilir şekilde yürütmesine imkân tanır. Şubeye gitme ihtiyacını azaltan bu araçlar sayesinde finansman başvuruları, limit takibi, ödeme ve tahsilat yönetimi, fatura görüntüleme ve kampanya erişimi tek bir dijital platform üzerinden gerçekleştirilebilir.

Özellikle büyüme hedefi olan KOBİ’ler için dijital finans araçlarının önemli bir verimlilik avantajı sağlamaktadır. İşletmeler, mevcut finansman kapasitelerini daha etkin kullanabilir, nakit akışlarını daha iyi planlayabilir ve ticari ilişkilerini daha sürdürülebilir bir yapıda yönetebilir.