Koca köprü alev topuna döndü! Görüntüler dehşete düşürdü: Amerika Köprüsü'nde facia

Panama facia gibi bir kazaya sahne oldu. Amerika Köprüsü'nün altında park halinde bulunan yakıt kamyonunda meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangın can kaybı ve yaralanmaları beraberinde getirdi. Alevlerin köprüden geçen araçlara ulaştığı korku dolu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

YAKIT KAMYONUNDA PATLAMA

Panama Kanalı'nın Pasifik girişindeki Amerika Köprüsü’nün altında park halinde bulunan bir yakıt kamyonunda yerel saatle 16:12 sıralarında henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

YANGIN TANKERLERE SIÇRADI

Ülke basınında yer alan haberlere göre; patlama sonrasında çıkan yangın çok geçmeden bölgedeki 2 tanker kamyona daha sıçradı.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin köprüden geçen araçlara ulaştığı korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansırken, olayda ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.

KÖPRÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Köprünün geçici olarak araç trafiğine kapatılmasına yol açan kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.