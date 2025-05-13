Kocaeli 13 Mayıs Salı hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 13 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu aralıklı orta kuvvetli yağmurlar etkili olacak. Hava sıcaklığı 17,6°C ile 22,7°C arasında değişecek. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır.

14 Mayıs Çarşamba günü bölgesel düzensiz yağmurlar bekleniyor. 15 Mayıs Perşembe günü ise orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar görülebilir. 16 Mayıs Cuma günü ara ara şiddetli yağmurlar etkili olacak. Bu süreçte hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağmurluk gibi koruyucu önlemler almak da gereklidir.

Önümüzdeki günlerdeki yağışlar açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre esnek tutmak akıllıca olacaktır. Yağmurlu günlerde trafikte dikkatli olmak da gerekmektedir. Su birikintilerinden uzak durmak güvenliğiniz açısından önemlidir.