Kocaeli 14 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 14 Ağustos 2025 Perşembe günü, hava durumu gün içinde 30°C, gece ise 21°C civarında olacak. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Kocaeli'de 14 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 30°C civarında, gece ise 21°C civarında bekleniyor. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Hızı 30-40 km arasında değişecek. Nem oranı gün boyunca %54 ile %74 arasında değişecek.

15-17 Ağustos tarihleri arasında hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. Gündüzleri sıcaklık 28-29°C, geceleri ise 17-19°C civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esmeye devam edecek. Nem oranı yine %54 ile %74 arasında değişecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek ve bol su tüketmek gerekir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarın hızının artabileceği saatlerde, açık alanlarda dikkatli olunması önerilir. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltan bölgelerde vakit geçirilmelidir.

Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir. Açık hava etkinlikleri sabah veya akşam saatlerinde planlanmalıdır. Güneşin dik olduğu öğle saatlerinde kapalı alanlarda kalmak, olası sağlık sorunlarının önüne geçecektir.

Hava koşullarının aniden değişebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlamalarınızı daha sağlıklı yapmanıza yardımcı olacaktır.

hava durumu Kocaeli
