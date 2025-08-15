Kocaeli 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

15 Ağustos 2025 Cuma günü Kocaeli'de hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 30°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 20°C düzeyinde seyredecek. Rüzgar hafif esecek. Yağış ihtimali düşüktür.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 16 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 29°C olacak. 17 Ağustos Pazar günü de sıcaklık 29°C civarında kalacak. 18 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 30°C'ye yükselecek.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, güneş ışınlarının cilt üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak gerekir. Açık hava aktivitelerinde uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Yüksek sıcaklıkların vücut üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek için bol su içmek faydalıdır. Aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak da önemlidir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği günlerde, hassas gruplar daha dikkatli olmalıdır. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gerekli önlemleri almalıdır. Açık hava etkinliklerini günün serin saatlerine denk getirmek akıllıca olacaktır. Aşırı sıcaklardan korunmak için gölgelik alanlar tercih edilmelidir.