Kocaeli 16 Ekim Perşembe hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 16 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu yoğun sisle başlayacak. Sabah saatlerinde görüş mesafesinin azalması bekleniyor. Gün içinde kısa süreli sağanak yağmur yaşanabilir. Sıcaklık 11°C ile 18°C arasında değişecek. Cuma günü hava bulutlu olacak ve sıcaklık 11°C ile 21°C arasında seyredecek. Cumartesi ise hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sürücülerin dikkatli olması ve hava durumu bilgilerini düzenli takip etmesi önem taşıyor. İşte detaylar...

Sedef Karatay

16 Ekim 2025 Perşembe günü Kocaeli'de hava koşulları yoğun sisle başlayacak. Sabah saatlerinde görüş mesafesi düşecek. Gün boyunca bir veya iki kısa süreli sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar en düşük 11°C, en yüksek 18°C civarında olacak. Nem oranı %81 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 3.5 km/saat olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 07:13, gün batımı saati ise 18:19 olarak hesaplandı.

Cuma günü hava daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 21°C arasında değişecek. Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklık aralığı 14°C ile 22°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına dikkat edilmeli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azalabilir. Sürücülerin dikkatli olması çok önemli. Trafik kurallarına uyulmalı. Hız limitlerine riayet edilmesi hayati bir konu. Ayrıca ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Uygun kıyafetler seçilmeli. Hava durumu düzenli olarak takip edilmeli. Olası olumsuz etkileri en aza indirmek mümkün.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
