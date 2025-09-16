HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli 16 Eylül Salı Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 16 Eylül 2025 Salı günü hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Kocaeli 16 Eylül Salı Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Kocaeli'de 16 Eylül 2025 Salı günü hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28°C civarında, gece ise 14°C civarında seyredecek. Rüzgar hafif, kuzeydoğudan esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 17 Eylül Çarşamba günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 29°C ile 17°C arasında değişecek. 18 Eylül Perşembe sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 22°C ile 14°C arasında olacak. 19 Eylül Cuma günü hava kısmen güneşli. Sıcaklık 25°C ile 14°C arasında değişecek. 20 Eylül Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklık 25°C ile 15°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 18 Eylül Perşembe sabahında beklenen sağanak yağışlar nedeniyle dışarı çıkarken yanınızda su geçirmez bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Ayrıca, hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle kat kat giyinerek vücut ısınızı dengeleyebilir ve ani sıcaklık değişimlerinden korunabilirsiniz. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın yönüne göre hareket edilmelidir.

Hava koşullarına göre plan yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Gerekirse esnek olmak, olumsuz hava koşullarından en az şekilde etkilenmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Söke’de trafik kazası: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetiiSöke’de trafik kazası: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetii
Korkulan oldu, tanklar şehre girdi! Plan bu kez farklıKorkulan oldu, tanklar şehre girdi! Plan bu kez farklı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.