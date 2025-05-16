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Kocaeli 16 Mayıs Cuma hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 16 Mayıs Cuma hava durumu güneşli olacak.

Kocaeli 16 Mayıs Cuma hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kocaeli'de 16 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu şöyle olacak. Güneş, bulutların arasından ara ara kendini gösterecek. En yüksek sıcaklık 24°C, en düşük sıcaklık ise 13°C civarında olacak. Gün boyunca hafif yağış ihtimali var. Rüzgarın hızı 7 km/sa civarında bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise 23°C civarında olacak.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 17 Mayıs Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıkların 22°C civarında olması tahmin ediliyor. 18 Mayıs Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 21°C civarında olacak. 19 Mayıs Pazartesi günü, daha sıcak bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 25°C'ye kadar çıkacak. 20 Mayıs Salı günü ise güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 22°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 17 Mayıs Cumartesi günü beklenen sağanak yağışlar için yanınızda şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmanız faydalı olacaktır. 19 Mayıs Pazartesi günü sıcaklıkların artacağı için güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmanız önemlidir. Ayrıca ani hava değişimlerine karşı kat kat giyinmek ve hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek sağlık açısından gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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