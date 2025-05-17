Kocaeli 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu, yerel kaynaklara göre genellikle sıcak, bulutlu ve hafif yağışlı olacaktır. Gündüz sıcaklıkların 19°C civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 17°C'ye düşmesi tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 12 km hızla esecek. Nem oranının ise %60 ile %70 arasında değişeceği öngörülmekte.

18 Mayıs 2025 Pazar günü Kocaeli'de bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacaktır. Sıcaklıkların 23°C civarında olması bekleniyor. 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava kısmen güneşli geçecek. Sıcaklıkların 22°C civarında seyretmesi tahmin edilmektedir. 20 Mayıs 2025 Salı günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıkların 24°C civarında olması öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak faydalı olacaktır. Hafif yağışların beklendiği günlerde dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanızda yarar var. Sıcaklıkların 20°C'nin üzerinde olacağı günlerde, güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih etmelisiniz. Ayrıca güneş koruyucu ürünler kullanmanız önerilir. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Nem oranının yüksek olacağı günlerde bol su içmeye özen gösterin. Bu önlemler sağlığınızı korumanıza ve hava koşullarına daha rahat adapte olmanıza yardımcı olur.