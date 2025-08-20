HABER

Kocaeli 20 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu parçalı bulutlu ve kısa süreli sağanak yağışlarla geçecek.

Ufuk Dağ

Kocaeli'de 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu parçalı bulutlu ve kısa süreli sağanak yağışlarla geçecek. Gündüz en yüksek sıcaklık 27°C, gece en düşük sıcaklık 16°C civarında olacak. Nem oranının yüksek olması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler öngörülüyor. 21 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığının 32°C, 22 Ağustos Cuma günü ise 37°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu durum, hava sıcaklıklarının artacağını gösteriyor.

Sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş kremi kullanmaları, şapka takmaları ve bol su tüketmeleri önerilir. Yüksek sıcaklıkların yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır. Sıcak havalarda hassas grupların daha dikkatli olmaları ve aşırı sıcaklardan korunmaları önemlidir.

Kocaeli'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecektir. Bu nedenle, vatandaşların hava koşullarına uygun şekilde hazırlıklı olmaları ve gerekli önlemleri almaları önemlidir.

