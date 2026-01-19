HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Denizli'de gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Denizli'de 39 yaşındaki İbrahim Kayaaslan'ın gölette cansız bedeni bulunmuştu. Soruşturmada gözaltına alınan adamın eşi Saime Kayaaslan tutuklandı. Kayaaslan’ın eşinin içkisine ilaç kattığı, baygınlık geçirdikten sonra gölete sürükleyip, boğulmasına neden olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

Denizli'de gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Olay, 2 Ağustos 2025'te Buldan ilçesindeki Dımbazlar Göleti'nde meydana geldi. Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Dindarlı Mahallesi'nde yaşayan Saime ve İbrahim Kayaaslan çifti, piknik yapmak için Denizli'nin Buldan ilçesindeki Dımbazlar Göleti'ne gitti. Bir süre sonra çevredeki balıkçılar, bir kadının gölette çırpındığını fark etti. Balıkçılar tarafından sudan çıkarılan Saime Kayaaslan, çağırılan ambulansla Buldan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Saime Kayaaslan, eşi İbrahim Kayaaslan ile birlikte serinlemek için suya girdiklerini, eşinin uzun süre sudan çıkmadığını fark edince kendisinin de gölete atladığını söyledi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Gölette yapılan aramada, 4 saat sonra İbrahim Kayaaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kayaaslan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

EŞİ İLE 3 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Yapılan otopside, İbrahim Kayaaslan'ın midesinde alkolle birlikte parasetamol maddesi belirlendi. Ayrıca İbrahim Kayaaslan'ın sırtında sert bir cisimle darbedildiğine yönelik izler tespit edildi. Otopsi sonucunun ardından Saime Kayaaslan, babası Mehmet Y., annesi Münire Y. ve İzzet S., 13 Ocak'ta jandarma ekiplerince Sarıgöl ilçesinde gözaltına alınarak Buldan ilçesine getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 16 Ocak'ta sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Saime Kayaaslan tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Denizli de gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış 1

İÇİKİSİNE İLAÇ KATTI

Soruşturma kapsamında, Saime Kayaaslan'ın eşinin içkisine yüksek dozda ilaç attığı, alkolle birlikte ilacı alan İbrahim Kayaaslan'ın baygınlık geçirmesinin ardından gölete sürüklendiği ve boğulduğunun değerlendirildiği belirtildi.

19 Ocak 2026
19 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarKabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları atanlar tutuklandıAtlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları atanlar tutuklandı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
cinayet Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuryeler için trafiğe çıkış yasağı uzatıldı... Valilik duyurdu

Kuryeler için trafiğe çıkış yasağı uzatıldı... Valilik duyurdu

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Sahadan çekildiler

Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Sahadan çekildiler

MasterChef Altın Kupa'yı kim kazandı? Şampiyon Sergen mi Hasan mı?

MasterChef Altın Kupa'yı kim kazandı? Şampiyon Sergen mi Hasan mı?

Uçak kabinlerinde yeni dönem! Kurallar yürürlüğe girdi

Uçak kabinlerinde yeni dönem! Kurallar yürürlüğe girdi

Tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik: Silindi! SGK ile ilgili o kod kalktı

Tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik: Silindi! SGK ile ilgili o kod kalktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.