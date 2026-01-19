Denizli'de gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Olay, 2 Ağustos 2025'te Buldan ilçesindeki Dımbazlar Göleti'nde meydana geldi. Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Dindarlı Mahallesi'nde yaşayan Saime ve İbrahim Kayaaslan çifti, piknik yapmak için Denizli'nin Buldan ilçesindeki Dımbazlar Göleti'ne gitti. Bir süre sonra çevredeki balıkçılar, bir kadının gölette çırpındığını fark etti. Balıkçılar tarafından sudan çıkarılan Saime Kayaaslan, çağırılan ambulansla Buldan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Saime Kayaaslan, eşi İbrahim Kayaaslan ile birlikte serinlemek için suya girdiklerini, eşinin uzun süre sudan çıkmadığını fark edince kendisinin de gölete atladığını söyledi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Gölette yapılan aramada, 4 saat sonra İbrahim Kayaaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kayaaslan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

EŞİ İLE 3 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Yapılan otopside, İbrahim Kayaaslan'ın midesinde alkolle birlikte parasetamol maddesi belirlendi. Ayrıca İbrahim Kayaaslan'ın sırtında sert bir cisimle darbedildiğine yönelik izler tespit edildi. Otopsi sonucunun ardından Saime Kayaaslan, babası Mehmet Y., annesi Münire Y. ve İzzet S., 13 Ocak'ta jandarma ekiplerince Sarıgöl ilçesinde gözaltına alınarak Buldan ilçesine getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 16 Ocak'ta sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Saime Kayaaslan tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İÇİKİSİNE İLAÇ KATTI

Soruşturma kapsamında, Saime Kayaaslan'ın eşinin içkisine yüksek dozda ilaç attığı, alkolle birlikte ilacı alan İbrahim Kayaaslan'ın baygınlık geçirmesinin ardından gölete sürüklendiği ve boğulduğunun değerlendirildiği belirtildi.

