Kocaeli 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 22 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, orta şiddetli yağmurlar ile geçecek. Sıcaklıklar 16°C ile 23°C arasında bekleniyor. Rüzgar, doğu-güneydoğu yönünden saatte yaklaşık 2.23 km hızla esecek. Nem oranı ise %59 civarında olacak.

Cuma günü hava sıcaklıkları 15°C ile 20°C arasında değişecek. Cumartesi günü sıcaklıklar 16°C ile 22°C arasında öngörülüyor. Pazar gününde ise hava sıcaklıkları 19°C ile 24°C arasında olması bekleniyor. Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği akılda tutulmalıdır.

Yoğun yağışların olacağı bu dönemde, planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih etmelisiniz. Rüzgarlı günlerde şemsiyelerinizi sağlam tutmalı ve uçuş riski olan eşyaları güvenli bir şekilde saklamalısınız. Sıcaklıkların artacağı günlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumalı, bol su içerek hidrasyonunuzu sağlamalısınız.