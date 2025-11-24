Kocaeli 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 24 Kasım 2025 Pazartesi günü hava koşulları yoğun yağışlı olacak. Sıcaklık 6°C ile 17°C arasında bekleniyor. Nem oranı %40 civarında kalacak. Rüzgar hızı ise 4.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:57. Gün batımı saati 17:36 olarak hesaplandı.

25 Kasım Salı günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 8°C ile 16°C arasında seyredecek. 26 Kasım Çarşamba günü hava bulutlu ve güneşli aralıklı olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 20°C arasında değişecek. 27 Kasım Perşembe günü hava puslu güneşli olacak. Sıcaklıklar 9°C ile 20°C arasında olacak. 28 Kasım Cuma günü hava bulutlu ve güneşli aralıklı olacak. Sıcaklıklar yine 10°C ile 20°C arasında seyredecek. 29 Kasım Cumartesi günü yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 9°C ile 17°C arasında olacak. 30 Kasım Pazar gününde hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 7°C ile 15°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarında değişkenlik gözlemlenecek. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korunmanızı sağlar. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmez mont tercih edebilirsiniz. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek gereklidir. Vücut ısınızı korumak önem taşır. Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve yol durumlarını kontrol etmek gerekir. Güvenli bir seyahat için bu önemli olacaktır. Hava durumu raporlarını düzenli takip edin. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olabilirsiniz.