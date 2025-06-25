Kocaeli 25 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 25 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 34°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 15°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuluyor.

26 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığı 35°C'ye ulaşacak. Bu artış, öğle saatlerinde sıcaklıkların daha da yükselmesine neden olabilir. 27 Haziran Cuma günü sıcaklığın 35°C civarında kalması tahmin ediliyor. 28 Haziran Cumartesi günü sıcaklığın 33°C'ye düşmesi bekleniyor. 29 ve 30 Haziran Pazar ve Pazartesi günlerinde yer yer sağanak yağışların görülmesi olası. Bu yağışlar, hava sıcaklıklarını 24°C ile 27°C arasında düşürebilir.

Önümüzdeki günlerdeki yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde güneşe maruz kalmanın olumsuz etkilerini artırabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların, güneşin en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, gölge alanlarda bulunmaları önerilir. Veya iç mekanlarda vakit geçirmeleri tavsiye edilir. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmeli. Bu şekilde vücut ısısının dengede tutulması sağlanabilir.

29 ve 30 Haziran tarihlerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olunması önem taşıyor. Özellikle düşük bölgelerde yaşayanların su baskınlarına karşı tedbirli olmaları gerekmektedir. Gerekli önlemleri almaları tavsiye edilir. Yağışların yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Mümkünse kapalı alanlarda vakit geçirilmesi daha güvenlidir.

Kocaeli'de önümüzdeki günlerde sıcaklık yüksek. Ancak hafta sonu yağışların etkili olacağı bir hava durumu bekleniyor. Hava koşullarını göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almak önemlidir. Bu hem sağlığınız hem de güvenliğiniz açısından gereklidir.