Kocaeli 30 Ekim Perşembe hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 30 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 16°C civarında, akşam ise 10°C'ye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %80, akşam ise %92 civarında olacak. Gün doğumu saati 07:28, gün batımı saati 17:59 olarak tahmin edilmektedir.

Cuma günü hava bulutlu ve güneşli geçecek. Sıcaklık 16°C ile 9°C arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %80, akşam ise %81 civarında olması bekleniyor. Gün doğumu saati 07:28, gün batımı saati 17:59 olarak tahmin ediliyor.

Cumartesi günü hava puslu güneşli olacak. Sıcaklık 16°C ile 9°C arasında olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 11 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı sabah %80, akşam ise %81 civarında kalacak. Gün doğumu saati 07:28, gün batımı saati 17:59 olarak öngörülüyor.

Pazar günü hava bol güneş ışığıyla geçecek. Sıcaklık 16°C ile 9°C arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %80, akşam ise %81 civarında olacak. Gün doğumu saati 07:28, gün batımı saati 17:59 olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Özellikle bu saatlerde kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri planlamak için uygun bir zaman. Rüzgar kuzey yönünden esmeyi sürdürecek. Açık alanlarda rüzgarın etkisi hissedilebilir. Rüzgar geçiren giysiler kullanmak rahatlık sağlayacaktır. Nem oranı sabah ve akşam saatlerinde yüksektir. Alerjik bünyeler için dikkatli olunması önerilir. Gün doğumu ve batımı saatlerine göre plan yaparak, gün ışığından verimli faydalanabilirsiniz.