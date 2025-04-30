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Kocaeli 30 Nisan Çarşamba hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli 30 Nisan Çarşamba hava durumu tahminleri merak ediliyor. Kocaeli'de bugün hava durumu alçak bulutlarla kaplı olacak.

Kocaeli 30 Nisan Çarşamba hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Kocaeli'de 30 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu alçak bulutlarla kaplı olacak. Sıcaklıklar 9°C ile 15°C arasında değişecek. Bu durum, bölgedeki tarım faaliyetleri ve açık hava etkinlikleri için dikkate alınmalıdır.

1 Mayıs Perşembe günü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 9°C ile 11°C arasında olacak. Dışarıda vakit geçirecekler, bu durumda hazırlıklı olmalıdır. 2 Mayıs Cuma günü yağmur ve çisenti öngörülüyor. Sıcaklıklar 7°C ile 14°C arasında seyredecek. 3 Mayıs Cumartesi günü ise hava daha sıcak olacak. Sıcaklıklar 6°C ile 19°C arasında değişecek.

Hava koşullarının değişkenlik göstermesi nedeniyle plan yaparken esnek olmak önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların yağış ihtimaline karşı uygun kıyafet ve ekipman hazırlamaları gerekir. Tarım sektöründe çalışanlar, yağışların bitki sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirmelidir. Ayrıca, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak hem sağlık hem de güvenlik açısından önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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