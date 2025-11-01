HABER

Kocaeli'de 4 kişiye mezar olan binanın enkazı kaldırılıyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 kişiye mezar olan 7 katlı binanın enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar dronla görüntülendi. Ekipler tarafından çalışma yapılan alanda geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Enkazın kaldırılmasının ardından binanın zemininde inceleme yapılacağı öğrenildi.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 7 katlı bina, 29 Ekim'de saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yıkılmıştı. Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesinden 4 kişi hayatını kaybetmiş, Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak kurtarılmıştı.

ENKAZ KALDIRILIYOR, GENİŞ ÖNLEMLER ALINDI

Bina enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Enkaz kaldırma çalışmalarının bulunduğu bölgede Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından çalışma yapılan alanda geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Enkazın kaldırılmasının ardından binanın zemininde inceleme yapılacağı öğrenildi. Bu nedenle zemine zarar vermeden hassas şekilde çalışmalar yürütülüyor. Ekskavatörle yürütülen enkaz kaldırma çalışması dronla görüntülendi.

(İHA)

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

