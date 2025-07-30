HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kocaeli'de açılacak tesiste günlük 70 ton atık geri dönüştürülecek

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde günlük 70 ton atığı geri dönüştürerek ekonomiye kazandıracak tesisin kısa sürede hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

Kocaeli'de açılacak tesiste günlük 70 ton atık geri dönüştürülecek

Darıca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık" projesini destekleyen belediyeler arasında yer alan ve çevreye duyarlı örnek projeler geliştiren belediye, sıfır atık konusunda yeni çalışma başlattı.

Bakanlık ile ortak yürütülen ve yaklaşık 12 milyon lira bütçeyle hayata geçirilen proje kapsamında kurulan tesisin, kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.

Tesis sayesinde geri dönüşüm süreçleri daha verimli hale gelecek, doğal kaynakların korunmasına ve çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlanacak.

Darıca Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde kurulan, toplama, ayrıştırma ve presleme işlemlerinin yapılacağı geri dönüşüm tesisinde günlük 70 ton atık işleme kapasitesi bulunacak.

Başta ambalajlar, kartonlar, plastikler, pet şişeler ve ince metaller olmak üzere birçok geri dönüştürülebilir materyal, tesiste ayrıştırılarak ekonomiye yeniden kazandırılacak.

Tam otomasyonla çalışacak sistem sayesinde hem atık yönetimi profesyonel düzeye taşınacak hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli katkı sağlanmış olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "temiz çevre ve sürdürülebilir gelecek" hedefiyle hareket ettiklerini belirterek, "Geri dönüşüm tesisi projemizle hem çevremizi koruyacağız hem de atıkların ekonomiye kazandırılmasını sağlayacağız. Sıfır atık vizyonuna uygun olarak attığımız bu adımın, ilçemiz için büyük kazanım olacağına inanıyoruz. Çevre bilincini yaygınlaştırmaya ve çocuklarımıza daha yaşanabilir bir Darıca bırakmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Pakistan Genelkurmay Başkanı ile askeri işbirliğini görüştüMısır Cumhurbaşkanı Sisi, Pakistan Genelkurmay Başkanı ile askeri işbirliğini görüştü
Evde otururken kalbi duran kadın hayatını kaybettiEvde otururken kalbi duran kadın hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
E-Devlet'te fark edip başvurdu, 49 bin lirası hemen hesabına yattı

E-Devlet'te fark edip başvurdu, 49 bin lirası hemen hesabına yattı

Fenomen böyle ifşaladı! İğrenç olay ortaya çıktı, bütün il çalkalandı!

Fenomen böyle ifşaladı! İğrenç olay ortaya çıktı, bütün il çalkalandı!

İmzalar atıldı! Fenerbahçe'de bir uçak daha iniyor... Yıldız isim 18:45'te İstanbul'da!

İmzalar atıldı! Fenerbahçe'de bir uçak daha iniyor... Yıldız isim 18:45'te İstanbul'da!

8,8'lik deprem kabusu! Japonya'da deniz, Rusya'da yanardağ...

8,8'lik deprem kabusu! Japonya'da deniz, Rusya'da yanardağ...

Son dakika |CHP Genel Başkanı Özgür Özel komisyon kararını açıkladı! "10 arkadaşımızı yarın bildireceğiz"

Son dakika |CHP Genel Başkanı Özgür Özel komisyon kararını açıkladı! "10 arkadaşımızı yarın bildireceğiz"

Bursa'da orman yangınının ortasında kaldı ve zarar görmedi! Sebebini bahçe sahibi açıkladı

Bursa'da orman yangınının ortasında kaldı ve zarar görmedi! Sebebini bahçe sahibi açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.