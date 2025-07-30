Kocaeli'de açılacak tesiste günlük 70 ton atık geri dönüştürülecek

Darıca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık" projesini destekleyen belediyeler arasında yer alan ve çevreye duyarlı örnek projeler geliştiren belediye, sıfır atık konusunda yeni çalışma başlattı.

Bakanlık ile ortak yürütülen ve yaklaşık 12 milyon lira bütçeyle hayata geçirilen proje kapsamında kurulan tesisin, kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.

Tesis sayesinde geri dönüşüm süreçleri daha verimli hale gelecek, doğal kaynakların korunmasına ve çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlanacak.

Darıca Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde kurulan, toplama, ayrıştırma ve presleme işlemlerinin yapılacağı geri dönüşüm tesisinde günlük 70 ton atık işleme kapasitesi bulunacak.

Başta ambalajlar, kartonlar, plastikler, pet şişeler ve ince metaller olmak üzere birçok geri dönüştürülebilir materyal, tesiste ayrıştırılarak ekonomiye yeniden kazandırılacak.

Tam otomasyonla çalışacak sistem sayesinde hem atık yönetimi profesyonel düzeye taşınacak hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli katkı sağlanmış olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "temiz çevre ve sürdürülebilir gelecek" hedefiyle hareket ettiklerini belirterek, "Geri dönüşüm tesisi projemizle hem çevremizi koruyacağız hem de atıkların ekonomiye kazandırılmasını sağlayacağız. Sıfır atık vizyonuna uygun olarak attığımız bu adımın, ilçemiz için büyük kazanım olacağına inanıyoruz. Çevre bilincini yaygınlaştırmaya ve çocuklarımıza daha yaşanabilir bir Darıca bırakmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır