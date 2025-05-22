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Kocaeli’de bir kişi evinde silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir kişi, evinde silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu. 29 yaşındaki şahsın, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kocaeli’de bir kişi evinde silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu

Olay, saat 21.30 sıralarında Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vakıf Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın birinci katında kiracı olarak ikamet eden 29 yaşındaki Eyüp A., evinde silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak ailesi tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, çene altından vurulmuş halde bulunan Akpolat'ı ilk müdahalenin ardından Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Eyüp A. , hayati tehlikesi nedeniyle Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Eyüp A.'nin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli silah
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