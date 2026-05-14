Kocaeli’de dünya çiftçiler günü coşkuyla kutlandı

Kocaeli’de yapılan etkinlikte yüzlerce çiftçi bir araya geldi. Kortej, renkli görüntülere sahne oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerin merkezi İzmit oldu. Cumhuriyet Bulvarı’nda gerçekleştirilen korteje, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ziraat odası başkanları, muhtarlar ve çok sayıda üretici katıldı.

Bando takımı eşliğinde yürüyen kortejde, yöresel kıyafetleriyle yer alan kadın çiftçiler de renkli görüntüler oluşturdu.

7 YILDA 1,5 MİLYAR LİRALIK DEV DESTEK

Etkinlikte konuşan Başkan Tahir Büyükakın, 2019 yılından bu yana tarım ve hayvancılığa yönelik 97 projeye toplam 1,5 milyar TL destek sağladıklarını vurguladı. Gübreden fideden, mazottan sulama sistemlerine kadar her alanda üreticinin yanında olduklarını belirten Büyükakın, "Toprağın ekilmeye devam etmesi, önümüzdeki süreçte yaşanabilecek olan gıda krizleri açısından son derece önemli. Bunu çok ciddiye almak gerekiyor ve toprağın ekilmeye devam edilmesi gerekiyor. Biz de var gücümüzle destekliyoruz. Bir yandan sulama sistemleri kuruyoruz, altyapıyı güçlendiriyoruz. Destekler zaten devam ediyor. Organik üretime de çok büyük emek veriyoruz. Teknolojiyi tarıma entegre ediyoruz. Tüm bu destekler topraktan kopmamak için. Bütün gayretimiz bu. Toprağımız bereketli olsun inşallah" dedi.

Başkan Büyükakın, bir süre traktör koltuğuna oturarak korteje eşlik ederken, tüm vatandaşları 17 Mayıs Pazar günü Sapakpınar Mahallesi’nde düzenlenecek olan 11. Çiftçi Şenliği’ne davet etti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

