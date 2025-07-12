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Kocaeli'de fabrikada yangın! Ekipler sevk edildi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde plastik varil üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında fabrikada büyük çapta zarar oluştu.

Kocaeli'de fabrikada yangın! Ekipler sevk edildi

Şekerpınar Mahallesi'nde bulunan Marmara Geri Dönüşümcüler Sitesi Ayçiçek Sokak’taki bir plastik varil üretim fabrikasında saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti.

Üretim alanında bulunan plastik malzemelerin alev alması sonucu oluşan yoğun siyah duman gökyüzünü kaplarken, çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Yangında, fabrikanın üretim bölümünde zarar oluştu. Alevlerden etkilenen bitişikteki iş yerinde ise küçük çaplı zarar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kocaeli
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