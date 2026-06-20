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Kocaeli’de hafif ticari araç otomobile çarptı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde hafif ticari aracın bir otomobile arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli’de hafif ticari araç otomobile çarptı: 2 yaralı

Kaza, D130 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç, önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Kazada araçlar ciddi hasar alırken, hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle trafik akışı yavaşlarken, araçların yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli’de hafif ticari araç otomobile çarptı: 2 yaralı 1

Kocaeli’de hafif ticari araç otomobile çarptı: 2 yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
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