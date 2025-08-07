HABER

Kocaeli'de kırsalda kaçak yapıya geçit verilmiyor

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde ve kırsal alanda kaçak yapıya izin vermiyor. Ekipler, bir kaçak yapının daha yıkımını gerçekleştirdi.

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde ve kırsal alan yerleşim yerlerinde çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yaptığı araştırmalar ve takipler sonrasında tespit edilen bir yapının daha yıkımını gerçekleştiren ekipler, kaçak yapılanmaya geçit vermediklerini söyledi.

"İZİNSİZ YAPILAN YAPININ YIKIMI GERÇEKLEŞTİRDİ"

Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, "Kaçak yapı kontrollerine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak ilçemiz sınırları içerisinde kontrolsüz ve izinsiz yapılan yapının yıkımı gerçekleştirdi." açıklamasında bulundu.

RUHSATSIZ VE İZİNSİZ HİÇBİR YAPIYA AYRICALIK GÖSTERİLMEYECEK

Yıkımın ardından belediye ekipleri, kaçak yapılarla mücadeleni süreceğini, ruhsatsız ve izinsiz hiçbir yapıya ayrıcalık gösterilmeyeceğini belirtti.

(İHA)

07 Ağustos 2025
