HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kocaeli’de ‘kız meselesi’ kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde aralarında "kız meselesi" yüzünden husumet bulunan iki genç arasında çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Kocaeli’de ‘kız meselesi’ kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, markette mesaiye başlayan Toprak Yiğitdoğan (19) ile o sırada içeri giren husumetlisi Yiğit T. (18) arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yiğit T., tabancayla ateş ederek Yiğitdoğan’ı ağır yaraladı.

Kocaeli’de ‘kız meselesi’ kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Yiğit T. ise polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Toprak Yiğitdoğan’ın cenazesinin yarın saat öğle namazına müteakiben kılınacak olan cenaze namazının ardından Çayırova Cem Evi’nden toprağa verileceği öğrenildi.

(İHA)

17 Eylül 2025
17 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özdemir'den Özel'e yanıt: "Müfteri olarak anılacak"Özdemir'den Özel'e yanıt: "Müfteri olarak anılacak"
Yer: Kocaeli! 'Kız meselesi' nedeniyle tartıştığı husumetlisini öldürdüYer: Kocaeli! 'Kız meselesi' nedeniyle tartıştığı husumetlisini öldürdü
Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.