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Kocaeli’de korkunç kaza! Olay yerindeki görüntü kahretti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki bariyere çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Korkunç kaza sonrası olay yerinden kaydedilen bir görüntü, görenleri kahretti.

Kocaeli’de korkunç kaza! Olay yerindeki görüntü kahretti

Kocaeli’ndeki korkun. kaza saat 01.00 sıralarında D-605 kara yolunun İzmit ilçesi geçişi Çubukluosmaniye Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kandıra istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, yol kenarındaki bariyere çarptı.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Çarpışmanın etkisiyle bariyerin bir kısmı yerinden söküldü. Demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan Mustafa Ören (37) araçta sıkıştı.

GÖRENLER KAHROLDU

Korkunç kaza sonrası olay yerinden kaydedilen bir görüntü, görenleri kahretti.

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Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü ile Mustafa Ören'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilden çıkartılan 2 kişinin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli
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