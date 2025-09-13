HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kocaeli'de korkunç olay! Kıskanç sevgili dehşeti: 3 ölü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişi, sevgilisi olduğu ve kendisinden ayrılmak istediği öne sürülen kadın ile erkek kardeşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kocaeli'de korkunç olay! Kıskanç sevgili dehşeti: 3 ölü

Olay, saat 21.30 sıralarında Ataevler Mahallesi Yaz sokak ile Başkent Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehir Hastanesi'nde hemşire olan görev yapan bir çocuk annesi İpek Genç (35) ile kardeşi Abdullah Barış Genç'in (23), apartmanın önünde bekleyen ve ayrılmak istediği sevgilisi olduğu ileri sürülen Erhan Derse (35) tarafından önleri kesildi. İddiaya göre, Erhan Derse yanında getirdiği silahını çıkartarak, İpek Genç ile kardeşi Abdullah Barış Genç'e ateş etti; ardından aynı silahla yaşamına son verdi.

Kocaeli de korkunç olay! Kıskanç sevgili dehşeti: 3 ölü 1

KURTARILAMADILAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere taşınan yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli de korkunç olay! Kıskanç sevgili dehşeti: 3 ölü 2

Olay yeri inceleme ekipleri, sokakta uzun süre delil araştırması yaptı, görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandıAtama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Kuran kursunu kundaklayan zanlı tutuklandıKuran kursunu kundaklayan zanlı tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 Dev Adam tarih yazdı tarih! Yunanistan'ı farklı mağlup ederek 24 yıl sonra finale yükseldik!

12 Dev Adam tarih yazdı tarih! Yunanistan'ı farklı mağlup ederek 24 yıl sonra finale yükseldik!

İstifa iddiaları gündem oldu! Mansur Yavaş'tan açıklama geldi

İstifa iddiaları gündem oldu! Mansur Yavaş'tan açıklama geldi

Yunanistan'ı devirmemize Mauro Icardi de sessiz kalmadı! Türkçe paylaşım yaparak gönülleri bir kez daha fethetti

Yunanistan'ı devirmemize Mauro Icardi de sessiz kalmadı! Türkçe paylaşım yaparak gönülleri bir kez daha fethetti

"Pazar günü açıklayacaktık ama..." diyerek canlı yayında duyurdu! Dikkat çeken Kılıçdaroğlu görüşmesi

"Pazar günü açıklayacaktık ama..." diyerek canlı yayında duyurdu! Dikkat çeken Kılıçdaroğlu görüşmesi

Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! "Hiçbir iddia doğru değil"

Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! "Hiçbir iddia doğru değil"

80 milyon TL'lik meselede iki iş insanı da öldü

80 milyon TL'lik meselede iki iş insanı da öldü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.