8 yıldır dinmeyen öksürük hayatını kabusa çevirdi: Ne uyuyabiliyor ne kilosunu kontrol edebiliyor

Düzce’de yaşayan 12 yaşındaki Hasan Emre, 8 yıldır kabus yaşıyor. Okulda, evde ve uykuda sürekli öksürük nöbeti geçiren Hasan Emre'nin bu durumu hem onu futbol tutkusundan alıkoydu hem ders notlarını olumsuz etkiledi.

Hasan Emre, 8 yıldır dinmeyen öksürük krizleri yüzünden ne gece uyuyabiliyor ne de okula odaklanabiliyor. Kullandığı kortizonlu ilaçlar nedeniyle kilo aldığını ve çok sevdiği futboldan uzaklaştığını söyleyen Hasan Emre, "Bu öksürük benim normal yaşamamı etkiliyor. Derslerimde ve birçok aktivitemde beni geriletiyor" dedi.

HER ŞEY 4 YAŞINDA BAŞLADI

Aziziye Mahallesi’nde ikamet eden ortaokul öğrencisi Hasan Emre Özkul’un 4 yaşındayken başlayan öksürük şikayeti, son 4 yılda şiddetlenerek krizlere dönüştü. Okulda, evde ve uykuda sürekli öksürük nöbetleri geçiren Özkul, hem eğitim hayatında düşüş yaşıyor hem de yaşıtları gibi sosyal aktivitelere katılamıyor. Hasan Emre’nin ailesi, gitmedikleri doktor kalmamasına rağmen teşhis konulamayan hastalık için yetkililerden yardım bekliyor.

"TIBBİ OLARAK ÇARE BULAMADIK"

Anne Emine Özkul, oğlunun hastalığına tıbbi olarak bir türlü çare bulunamadığını söyledi. Çocuğunun okul hayatına sağlıklı devam edemediğini belirten anne Özkul, "Yıllardır gece, gündüz bu durumu yaşıyoruz. Çocuğum okul hayatına sağlıklı devam edemiyor. Bu öksürük çok küçük yaşta başladı. 8 yıldır öksürük krizleri var ama son 4 yıldır bu şekilde fazlalaştı. Alerji dediler, 3 alerji doktoruna götürdüm. Maalesef alerjisi yok. Tıbbi olarak bir şey yapamadılar. Sadece deneme ilaçlar veriyorlar. O ilaçlar kortizonlu ağır ilaçlar. Çocuğumu sağlık olarak da etkilemeye başladı" dedi.

"OKUL VE SOSYAL HAYATI HER GEÇEN GÜN KÖTÜYE GİDİYOR"

Oğlunun derslerinde eskiden çok başarılı olduğunu ancak hastalığı nedeniyle notlarının düştüğünü ifade eden Özkul, "Benim çocuğum zayıf bir çocuktu. Kilo aldı. Oyun oynayamıyor. Futbolu çok seviyor, futbol oynayamıyor. Benim çocuğum bu şekilde çocukluğunu yaşayamıyor. Ortaokula başladığında ilk 10 öğrenci ilk 20 öğrenci içindeydi. Şuanda ders notları maalesef gitgide düşüyor. Buna rağmen kendisi mücadele ediyor. Derslerini bırakmıyor" diye konuştu.

"NEREYE GÖTÜRECEĞİMİ DE, KİME GİDECEĞİMİ DE BİLMİYORUM"

Gittikleri hastane tecrübelerini de anlatan Özkul, şöyle konuştu:
"Alerji doktorları çocuğumda alerjik bir durum olmadığını söylediler. En son gittiğim alerji doktoru da alerjik durumun bu şekilde olmayacağını söyledi. Çocuk göğüs doktoruna götürdüm. Çok zor buldum. Maalesef ülkemizde çocuk göğüs doktoru çok nadir. Onda da nefes borusunun yumuşak dokuda olduğu söylendi. Ben tıbbi olarak bilmiyorum ama boğazda yaprak bir bölüm varmış. Onun bir tık büyük olduğu söylendi. Ben gerekiyorsa ameliyat edilmesini istedim. Ameliyatlık bir durum olmadığı söylendi. Kulak, burun, boğaz tarafından kurula girdi ve tahlillerin temiz olduğu söylendi. Artık çaresiz kaldım. Büyükşehire, Hacettepe ya da Marmara Üniversitesi hastanelerine gitmem söylendi. Ben nereye götüreceğimi de bilmiyorum, kime gideceğimi de bilmiyorum çünkü bütün doktorlara götürdüm. Artık ben de konuşurken oğlum bu haldeyken tıkanıyorum. Gece, gündüz bu şekildeyiz."

"BENİM ÇOCUĞUM BU ŞEKİLDE YAŞAMINI YÜRÜTEMEZ"

Çocuğunun sağlığına kavuşmasını istediğini söyleyen anne Emine Özkul, "Sadece bir doktor vücudunda farklı bir cisim olabileceğini söyledi. Bunun araştırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"BU ÖKSÜRÜK BENİM NORMAL YAŞAMAMI ETKİLİYOR"

Hastalığı nedeniyle çok sevdiği futboldan uzak kaldığını dile getiren Hasan Emre Özkul ise "Bu öksürük benim normal yaşamamı etkiliyor, hayatımı etkiliyor. Derslerimde ve birçok aktivitemde geriletiyor. En sevdiğim oyun olan futbol dahi oynayamıyorum. Bu öksürük beni gece de uyutmuyor. Çözüm bulamıyorlar. Kortizonlu ilaçlar bana kilo aldırdı. Dışarı çıkamadığım için kilo aldım" dedi. Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

