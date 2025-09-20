HABER

Kocaeli'de restorana silahlı saldırı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir restoran, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.

Edinilen bilgiye göre, Şirinyalı Sahil'de bulunan bir restoran kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

20 Eylül 2025
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Körfez silahlı saldırı
