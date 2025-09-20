Kocaeli'de restorana silahlı saldırı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir restoran, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.
20.09.2025 18:54
Edinilen bilgiye göre, Şirinyalı Sahil'de bulunan bir restoran kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
