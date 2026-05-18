Kocaeli’de vücutlarına sarılı 7 kilo uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde durdurulan yolcu otobüsündeki aramada, vücutlarına sarılı vaziyette 7 kilogram metamfetamin ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik istihbari çalışmalar neticesinde operasyon düzenledi. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu İzmit ilçesinde bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste seyahat eden 2 yolcunun üzerinde yapılan aramada, şahısların vücutlarına sarılarak gizlenmiş yaklaşık 7 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: İHA

