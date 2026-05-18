TÜİK açıkladı: Sivas'taki genç nüfus hızla azalıyor

TÜİK, Sivas’ta genç nüfus verilerini paylaştı. Genç nüfus sürekli bir düşüş gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2025" araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

SİVAS’TA GENÇ NÜFUS AZALDI

TÜİK verilerine göre 631 bin 401 kişinin yaşadığı Sivas’ta genç nüfus sayısı 98 bin 909 olarak açıklandı.

Sivas’ta 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 15,7 olarak kayıtlara geçti.

Diğer yandan Sivas’ta genç nüfusun son yıllarda sürekli düşüşü dikkatlerden kaçmadı.

Kentte 2023 yılında 105 bin 677 olan genç nüfus, 2024’te 101 bin 592’ye, 2025’te ise 98 bin 909’a düştü.

