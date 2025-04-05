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Kocaeli'deki döner faciasının ardından şimdi adres Şanlıurfa! Görüntüler isyan ettirdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir dönercide döner yiyen 648 kişinin zehirlenmesinin ardından Şanlıurfa'dan gelen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerde pişmiş dönerin üzerine takılan çiğ tavuklar görenleri şaşkına çevirdi.

Kocaeli'deki döner faciasının ardından şimdi adres Şanlıurfa! Görüntüler isyan ettirdi
Doğukan Akbayır

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir dönercide bayramın 2. ve 3'üncü gününde tavuk döner alan bazı vatandaşlarda mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmüştü. Zehirlenme belirtileri yaşayan 648 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Bazı işletmelerin hijyen kurallarını adeta hiçe sayarak çalıştığı görüntüler vatandaşa gına getirtiyor. Kocaeli'den sonra Şanlıurfa'da kaydedildiği iddia edilen görüntüler de sosyal medyada viral oldu.

TKBR

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER!

Şanlıurfa'da faaliyet gösterdiği iddia edilen görüntülerde bir işletme, çiğ tavukları pişmiş dönerin üstüne taktı.

Üstelik işletmenin bu faaliyeti hiç gizlemeden yapması ise vatandaşları adeta isyan ettirdi.

Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa süre içerisinde gündem olurken, birçok kişi işletmenin faaliyet göstermemesi yönünde yorumda bulundu.

kocaeli
Kocaeli

KOCAELİ'DE DÖNER FACİASI

Bayramın 2 ve 3'üncü gününde Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinde tavuk döner alan bazı kişilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Zehirlenme belirtileri yaşayan 648 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yapılan müdahalelerin ardından bazı hastalar taburcu edilirken, Derince'de tedavi gören 2 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayın ardından şikayetlerin kaynağı olduğu belirtilen dönerci, Körfez Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlenerek geçici süreyle kapatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, işletmede denetim yaparak ürünlerden numune aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Şanlıurfa döner
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