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Kocaeli’deki miras cinayetinde amca tutuklandı

Kocaeli’de miras meselesi sebebiyle yeğenini pompalı tüfekle vurarak öldüren amca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, dün Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi Ender Sokak’ta meydana geldi.

Çiğdem Sevinç

Kocaeli’de miras meselesi sebebiyle yeğenini pompalı tüfekle vurarak öldüren amca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi Ender Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amca Kenan A., miras davası sebebiyle husumeti bulunan yeğeni Muhammet A’nın (30) evinin önüne gitti. Amca yeğen arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Muhammet A., aracına binerek kaçtı. Kenan A. yeğenini arabayla takip ederek sıkıştırdı. Meydana gelen takipte taraflar birbirine çarparak kaza yaptı. Otomobilinden inen Kenan A., pompalı tüfekle yeğenine ateş açtı. 2 çocuk babası Muhammet A., hayatını kaybederken, amca gözaltına alındı.

İfadesi emniyette tamamlanan Kenan A., bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Kenan A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Kocaeli
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