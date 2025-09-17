HABER

Kocaeli'deki orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Hatipköy Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle oluşan yoğun duman, kent merkezinden de görüldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin karadan yürüttüğü çalışmalara, helikopterle havadan ve belediyeye ait araçlarla da karadan destek verildi. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

