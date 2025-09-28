HABER

Kocaeli'deki tarihi caminin taşları ve zemini için harekete geçildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Fevziye Camisi'nin bahçesinde bakım ve onarım çalışmaları başladı. Bu çalışmalar önemli bir tarihi mirası koruma amacı güdüyor.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Fevziye Camisi'nin bahçesinde bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmalar, 16. yüzyıla ait olan eserin korunmasına katkı sağlayacak.

Kocaeli deki tarihi caminin taşları ve zemini için harekete geçildi 1

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel mirasını koruma amacıyla tadilat yapıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, zamanla kırılan merdiven taşlarını ve çatlayan zemini onarıyor. Şadırvanın kırılan merdiven taşları da tamir ediliyor. Cami bahçesine yeni banklar ve çöp kutuları monte ediliyor.

Çalışmalar, caminin özgün yapısına uygun olarak gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz haziran ayında caminin dış cephesinde de bakım yapıldı. Büyükşehir Belediyesi, onarım sürecini ibadet akışını engellemeyecek şekilde planladı.

Kocaeli deki tarihi caminin taşları ve zemini için harekete geçildi 2

