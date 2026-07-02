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Kocaeli Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 2 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 32-33 derece arasında, gece ise 18-19 derece civarında seyredecek. Nem oranı yüksek kalacak ve rüzgarın hızı 4-5 km/saat olacak. Yağış beklenmiyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Dışarıda önlemler almak, güneşten korunmak ve bol su içmek önemli. Aşırı sıcaklar, hassas gruplar için risk oluşturabilir.

Kocaeli Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü, Kocaeli'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32-33 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 18-19 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı 4-5 km/saat civarında kalacak. Yağış beklenmiyor. Gün boyunca kuru ve güneşli bir hava hakim olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Temmuz Cuma günü sıcaklık 32-33 derece civarında olacak. 4 Temmuz Cumartesi günü ise 27-28 derece arasında seyredileceği tahmin ediliyor. 5 Temmuz Pazar günü hava 28-29 derece civarında olacak. Bu tarihlerde de yağış beklenmiyor. Hava genel olarak güneşli ve kuru olacak.

Bu sıcak ve güneşli koşullarda dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler, korunmalı. Gün ortasında güneş ışınları yoğunlaşır. Güneşten korunmak için şapka takmak faydalı. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek gerektiği unutulmamalı. Aşırı sıcakların vücut üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların korunması önemlidir.

Önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava devam edecek. Dışarıda vakit geçireceklerin uygun önlemler alarak keyifli bir gün geçirmelerini dilerim.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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