Kocaeli Hava Durumu! 07 Şubat Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün 7 Şubat 2026 Cumartesi, Kocaeli'de hava durumu yağışlı ve serin. Gün boyunca hava sıcaklıkları 14 ile 9 derece arasında değişecek. Ortalama nem oranı %87 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 16 kilometreye ulaşacak. Bu koşullar, yağışlı bir gün geçireceğimizi gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Kocaeli'de benzer koşullar sunacak. 8 Şubat Pazar günü hava sıcaklıkları 15 ile 10 derece arasında olacak. Nem oranı %75 civarında belirtiliyor. Rüzgar hızı saatte 6 kilometreye ulaşacak. 9 Şubat Pazartesi, hava sıcaklıkları 16 ile 11 derece arasında yer alacak. Nem oranı %70 civarında olacak. Rüzgar hızı ise saatte 8 kilometreye yükselebilir. Bu da yağışlı ve serin havanın devam edeceğini gösteriyor.

Bu hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin hazırlıklı olmaları önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da seçilmelidir. Rüzgarlı havalarda şemsiyelerin dayanıklılığı azalabilir. Bu nedenle yağmurluk gibi alternatif koruyucu giysiler daha uygun olabilir. Sürekli değişen hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Günün keyfini çıkarmakta bu durum önem taşır.