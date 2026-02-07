HABER

Kocaeli Hava Durumu! 07 Şubat Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 7 Şubat 2026 tarihinde hava durumu yağışlı ve serin geçecek. Sıcaklıklar 14 ile 9 derece arasında değişirken, nem oranı %87 seviyelerinde olacak. Rüzgarın hızı saatte 16 kilometreyi bulacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Yağışlı hava nedeniyle dışarıda zaman geçirenlerin hazırlıklı olmaları, su geçirmeyen giysiler ve uygun ayakkabılar tercih etmeleri önem taşıyor.

Seray Yalçın

Bugün 7 Şubat 2026 Cumartesi, Kocaeli'de hava durumu yağışlı ve serin. Gün boyunca hava sıcaklıkları 14 ile 9 derece arasında değişecek. Ortalama nem oranı %87 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 16 kilometreye ulaşacak. Bu koşullar, yağışlı bir gün geçireceğimizi gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Kocaeli'de benzer koşullar sunacak. 8 Şubat Pazar günü hava sıcaklıkları 15 ile 10 derece arasında olacak. Nem oranı %75 civarında belirtiliyor. Rüzgar hızı saatte 6 kilometreye ulaşacak. 9 Şubat Pazartesi, hava sıcaklıkları 16 ile 11 derece arasında yer alacak. Nem oranı %70 civarında olacak. Rüzgar hızı ise saatte 8 kilometreye yükselebilir. Bu da yağışlı ve serin havanın devam edeceğini gösteriyor.

Bu hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin hazırlıklı olmaları önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da seçilmelidir. Rüzgarlı havalarda şemsiyelerin dayanıklılığı azalabilir. Bu nedenle yağmurluk gibi alternatif koruyucu giysiler daha uygun olabilir. Sürekli değişen hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Günün keyfini çıkarmakta bu durum önem taşır.

